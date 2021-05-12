İşgal rejiminin Gazze'ye saldırıları sürüyor

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesiden bugün saat 03.30'a dek süren saldırılar sonucunda, 2 Filistinlinin daha şehit olduğu, böylece şehit sayısının 35'e yükseldiği, 233 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, şehitler arasında 12 çocuk ile 2 kadının da bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Gazze'nin kuzeyinde deniz sahilindeki Siyonist İsrail botlarından kentin sahil kesiminin bombalandığı belirtildi.

Sivillerin kaldığı 9 katlı bina bombalandı

İsrail rejiminin savaş uçakları, Gazze'de sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu 9 katlı binayı da bombaladı.

Gazze'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina rejimin savaş uçaklarından atılan roketlerle vuruldu.

Bombardımana maruz kalan sivillerin yaşadığı binada, basına ait ofisler bulunuyor.

Hasar gören binanın yıkılmak üzere olduğu ve saldırı nedeniyle çevresindeki binalarda da büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Gazze'deki güvenlik merkezlerine saldırı

Siyonist İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde de Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına şiddetli saldırılar düzenledi.

AA'nın edindiği bilgiye göre, Siyonist İsrail savaş uçakları bir kaç dakika içinde bıraktığı onlarca bombayla Gazze Şeridi'nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktayı hedef aldı.

Son günlerdeki saldırılar arasında en şiddetlisinin bu sabah yaşandığı belirtilirken sonuçlarına ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.

Ancak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail rejiminin yoğun saldırılarının kentteki tüm polis merkezi ve karargahlarını hedef aldığı kaydedildi.