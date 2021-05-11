Siyonist İsrail'in hain saldırısında şehit sayısı arttı

Milli Gazete'ye göre, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaşanan baskın olayının ardından Siyonist güçlerine bağlı savaş uçakları dün gece Gazze'yi vurdu. Hain saldırıda ilk belirlemelere göre 9'u çocuk 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 103 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.

Şehit sayısı 24'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, son saldırıların ardından üç kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 24'e yükseldi.

Son saldırılardaki can kaybı Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandı. Teröristlerin hava saldırısında bir eve düşen bir roket hane halkından 3 kişinin şehit olmasına neden oldu. Şehit olan 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistinli olduğu belirtildi.