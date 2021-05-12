Hamas İsrail askeri aracını füze ile vurdu

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir İsrail askeri aracını füze ile vurduğunu bildirirken, işgal basını, söz konusu eylemi itiraf edip 3 askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden fırlatılan güdümlü bir füzenin, İsrail askeri aracına isabet ettiği belirtildi.

Siyonist İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Gazze Şeridi’nden işgal altındaki Filistin topraklarına fırlatılan zırh delici harp başlığına sahip füzenin bir İsrail askeri aracına isabet ettiğini ve bunun sonucunda 3 askerin ağır yaralandığını itiraf etti.

Öte yandan rejimin İçişleri Bakanlığı, son iki gündür Gazze Şeridi’nden ateşlenen roket saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ancak yaralıların sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Siyonist İsrail’in, işgal altındaki Kudüs ve Mescidi Aksa’daki hak ihlalleri ve savunmasız Filistinlileri hedef alması, Filistinli direniş grupları ile işgal ordusu arasında gerilimin tırmanmasına yol açtı.

İşgalci siyonist güçlerin Gazze'ye yönelik olarak başlattığı insanlık dışı savaş bugün üçüncü gününde girdi. En son rakamlara göre işgal güçlerinin saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde şehit edilenlerin sayısının 43'e yaralananların sayısının ise 296'ya çıktığı bildirildi.

Gece yarısından önce Gazze şehrinin batısındaki Mina Kavşağı yakınında bulunan 14 katlı Henadi Kulesi'ni birkaç füzeyle yerle bir eden işgal güçleri gece yarısından sonra da yine Gazze şehrinde iki büyük apartmanı daha tamamen yerle bir etti. Bunlardan sekiz kattan oluşan Cevhere Kulesi'nde birçok basın kuruluşunun ofisinin olduğu bildirildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi