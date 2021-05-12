  1. Kültür
12 May 2021 18:17

Hayfa kentindeki protestolara katılan Filistinli kadın oyuncu yaralandı

Hayfa kentindeki protestolara katılan Filistinli kadın oyuncu yaralandı

Pazar günü Hayfa’da düzenlenen rejim karşıtı protesto gösterisine katılan Filistinli oyuncu Maisa Abd Elhadi Siyonist İsrail polisi tarafından yaralandı.

Geçtiğimiz pazar günüHayfa kentinde Şeyh Cerrah mahallesinde evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinlilere destek amaçlı düzenlenen yürüyüşte 15 kişi gözaltına alınmıştı.

The Hollywood Reporter dergisinde yer alan habere göre, Hayfa'da Kudüs'e destek gösterisine katılan Filistinli oyuncu Maisa Abd Elhadi Siyonist İsrail polisi tarafından yaralandı.

Abd Elhadi rol aldığı Gazze Mon Amour (Aşkım Gazze) adlı film  93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde yer almıştı.

Kadın oyuncu Maisa Abd Elhadi, "Nasıra şehrinde doğan" ve “Merkez Bağdat” filmlerinde de rol üstlenmiştir.

News Code 1894313
https://tr.mehrnews.com/news/1894313/

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