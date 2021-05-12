Hayfa kentindeki protestolara katılan Filistinli kadın oyuncu yaralandı

Geçtiğimiz pazar günüHayfa kentinde Şeyh Cerrah mahallesinde evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinlilere destek amaçlı düzenlenen yürüyüşte 15 kişi gözaltına alınmıştı.
The Hollywood Reporter dergisinde yer alan habere göre, Hayfa'da Kudüs'e destek gösterisine katılan Filistinli oyuncu Maisa Abd Elhadi Siyonist İsrail polisi tarafından yaralandı.
Abd Elhadi rol aldığı Gazze Mon Amour (Aşkım Gazze) adlı film 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde yer almıştı.
Kadın oyuncu Maisa Abd Elhadi, "Nasıra şehrinde doğan" ve “Merkez Bağdat” filmlerinde de rol üstlenmiştir.
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