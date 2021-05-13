Hamas'tan Siyonist güçlerinin saldırısına misilleme

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksay'da Siyonist güçlerinin Filistinlileri hedef alan saldırılarıyla başlayan gerginlik devam ediyor. İşte son 24 saatte yaşananlar...

-İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısı 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69'a yükselirken, yaralı sayısı 400'ü aştı.

- İşgal güçlerinin Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında meskun alanda bir binayı vurması sonrası Hamas Hareketi, Tel Aviv'e 130 roket attı, 3 kişi yaralandı. Hamas tarafından düzenlenen roket saldırılarında ise yedi kişi öldü.

- Uzmanlar, İsrail'in saldırıları sürdürmesi durumunda olayların iç savaşa evrilebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

- Siyonist Rejim Cumhurbaşkanı Rivlin de ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan Rejim güçleri, Gazze'de yine sivillerin yaşadığı çok katlı bir binayı hedef aldı. Bina yerle bir olurken ölü ya da yaralı olup olmadığı ise netleşmedi.

- ABD Başkanı Joe Biden, Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili skandal bir açıklamada bulunarak, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." dedi.

- BM yetkilisi Tor Wennesland "Tam ölçekli bir iş savaşa sürükleniyoruz" uyarısı yaparken, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, barış ve istikrarın tek bir şekilde sağlanabileceğini belirtti.

- Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Siyonist bakan Ashkenazi'ye "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini" vurguladı.

- İran'ın Hemedan kentinde Siyonist Rejimin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınamak için Filistin halkına destek gösterisi düzenledi.

-İsviçre'de, BM Cenevre Ofisi önünde 1000'den fazla kişinin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına saldırıları protesto edildi.

-Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti.