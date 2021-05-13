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13 May 2021 10:49

Yüz binden fazla kişi Mescid-i Aksa'daki bayram namazına katıldı

Yüz binden fazla kişi Mescid-i Aksa'daki bayram namazına katıldı

Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti. Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail güçlerinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi. Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi.

Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, "Özgürlük", "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.

Kaynak: AA

News Code 1894321
https://tr.mehrnews.com/news/1894321/

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