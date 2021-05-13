Yüz binden fazla kişi Mescid-i Aksa'daki bayram namazına katıldı

Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail güçlerinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi. Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi.
Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, "Özgürlük", "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.
Kaynak: AA
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