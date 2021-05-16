Haşdi Şabi: Filistin halkı ile dayanışma içindeyiz

Irak medyasına göre Haşdi Şabi güçleri, yayınladığı yazılı açıklamada Siyonist Rejim’in Kudüs ve Gazze’deki saldırılarına tepki göstererek, Filistinliler ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Filistin’deki olayları endişeyle izlediklerini belirten Haşdi Şabi'nin açıklamasında, “Halihazırda Irak halkını hedef alan eller kendi topraklarında Filistin halkına karşı iğrenç cinayetler yapmaktadır. Hakları sürekli sivilleri katleden vahşi ve cani Siyonist Rejim tarafından çiğnenen Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz ve toprakları işgal edilen Filistinlileri savunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.