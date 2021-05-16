  1. Dünya
  2. Ortadoğu
16 May 2021 08:57

Haşdi Şabi: Filistin halkı ile dayanışma içindeyiz

Haşdi Şabi: Filistin halkı ile dayanışma içindeyiz

Irak Haşdi Şabi güçleri, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde yaşanan son olaylara ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Irak medyasına göre Haşdi Şabi güçleri, yayınladığı yazılı açıklamada Siyonist Rejim’in Kudüs ve Gazze’deki saldırılarına tepki göstererek, Filistinliler ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Filistin’deki olayları endişeyle izlediklerini belirten Haşdi Şabi'nin açıklamasında, “Halihazırda Irak halkını hedef alan eller kendi topraklarında Filistin halkına karşı iğrenç cinayetler yapmaktadır. Hakları sürekli sivilleri katleden vahşi ve cani Siyonist Rejim tarafından çiğnenen Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz ve toprakları işgal edilen Filistinlileri savunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

News Code 1894386
https://tr.mehrnews.com/news/1894386/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler