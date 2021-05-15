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15 May 2021 21:21

Tuğgeneral Kaani ile İsmail Heniyye telefonda görüştü

Tuğgeneral Kaani ile İsmail Heniyye telefonda görüştü

İran Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, bugün akşam saatlerinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Kaani bu görüşmede Direniş güçlerinin Filistin'i savunmak için Siyonist düşmana verdiği başarılı ve benzersiz yanıtın övgüye layık olduğu belirterek, işgalci rejimin vahşiliğini gösteren saldırıları da şiddetle kınadı.

Tuğgeneral İsmail Kaani, İran'ın her zaman olduğu gibi var gücüyle Filistin halkını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye de bu telefon görüşmesine Filistin'deki son gelişmelerin önemli bir noktaya geldiğine dikkat çekerek, Siyonist Rejim'e karşı verilen mücadeleye bütün Filistin halkının katkı sağladığını belirtti.

Heniyye, ayrıca Siyonist Rejim'in saldırılarına karşı desteğinden dolayı İran'a teşekkür etti.

News Code 1894384
https://tr.mehrnews.com/news/1894384/

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