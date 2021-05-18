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18 May 2021 12:46

Türkiye'den Gazze'de Kızılay merkezinin bombalanmasına kınama

Türkiye'den Gazze'de Kızılay merkezinin bombalanmasına kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Katar Kızılayı Derneği Gazze Merkezi'nin işgal rejimi İsrail tarafından bombalanmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi’nin işgal güçleri tarafından bombalanması ve Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Milli Gazete'ye göre Bilgiç, konuya ilişkin bir soruya yanıtında, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Katar devleti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Uluslararası toplumu Siyonist İsrail'in ayrımsız ve orantısız güç kullanımına son verilmesi ve uluslararası hukuka riayet etmeye zorlanması için çabalarını artırmaya davet eden Bilgiç, "Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi’nin 17 Mayıs 2021 tarihinde İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

News Code 1894457
https://tr.mehrnews.com/news/1894457/

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