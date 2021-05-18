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18 May 2021 16:13

BM: Gazze'de en az 52 bin kişi yerinden edildi

BM: Gazze'de en az 52 bin kişi yerinden edildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siyonist İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'in açılacağını duyurduğunu belirten Laerke, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın da açılması çağrısında bulundu.

Sözcü Laerke, Siyonist İsrail'in saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin durumuna ilişkin soru üzerine, Gazze'de sivillerin yerinden edilmesinin devam ettiğini vurguladı.

Laerke, "Yerinden edilenlerin sayısının 52 binden fazla olduğundan emin olduğumu söyleyebilirim. Bu, aldığım son rakamlar." dedi.

Laerke, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına ait 58 okulun 47 bin yerinden edilmiş Filistinliye barınak olduğunu kaydetti.

Gazze'deki elektrik kesintilerine de değinen Laerke, bölgeye günde sadece 6-8 saat arası elektrik verilebildiğini sözlerine ekledi.

Kayank: Dünya.com

News Code 1894463
https://tr.mehrnews.com/news/1894463/

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