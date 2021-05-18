Arjantin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

AA'ya göre Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in merkezindeki işgalci rejim İsrail'in büyükelçiliği yakınında sol görüşlü grupların çağrısıyla toplanan kalabalık, Siyonist İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Yerel saatle 16.00 civarında başlayan gösteri 19.00'a kadar sürdü.

Kalabalık, İsrail'i siyonist, faşist rejim, Filistin halkına yönelik saldırıları da soykırım olarak niteledi. Gösteriye katılanlar, şehit olan Filistinlileri özellikleri çocukları anarak İsrail'e saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Siyonist İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi şehit oldu, 1400 kişi ise yaralandı.