Şam’daki BM ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre Filistinli gruplar, dün Şam’daki Birleşmiş Milletler ofisi önünde Filistin halkıyla dayanışma içinde, Siyonist İsrail saldırganlığına ve Filistinlilere yönelik katliamlarına karşı bir dayanışma gösterisi düzenlediler.

Filistinli direniş gruplarının Şam’daki Birleşmiş Milletler ofisi önünde düzenledikleri gösteride katılımcılar, Filistin halkının desteğini ve onlarla dayanışmayı ifade eden Suriye ve Filistin ulusal bayrak ve pankartlarını taşıdı.

Gösteri sırasında Suriye’deki Cihat Hareketi Koordinatörü İsmail el Sindavi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne sunulan bir mesaj okudu.

Katılımcılar mesajda, Gazze'deki adaletsiz kuşatmaya son verilmesi, Batı Yaka’daki bariyerlerin kaldırılması, işgal teşkilatının liderlerinin savaş suçlusu olarak yargılanması, bu teşkilatın yok ettiklerini yeniden inşa etme yükümlülüğü ve saldırganlıktan etkilenen sivillere tazminat ödenmesi çağrısında bulundu.