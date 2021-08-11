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11 Ağu 2021 13:21

İran: Afganistan ile olan Milak Sınır Kapısı yeniden açıldı

İran: Afganistan ile olan Milak Sınır Kapısı yeniden açıldı

İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, Afganistan'daki çatışmaların artması üzerine kapatılan Milak Sınır Kapısı yeniden açıldığını duyurdu.

İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada Afganistan'daki çatışmaların artması üzerine kapatılan Milak Sınır Kapısı yeniden açıldığını söyledi.

Latifi, "Bu sınır kapısının yeniden açılmasıyla birlikte İran'ın Afganistan ile olan resmi sınırlarının üçü de hizmete açılmış oldu. İran mallarını Afgan tüccarlar ve nakliye şirketleri aracılığıyla bu ülkeye ihraç etme süreci devam ediyor." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın İran sınırında bulunan Nimruz eyaletinin Zerenc şehri dolaylarında Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar arttı.

Bunun üzerine Afganistan ile olan Milak Sınır Kapısı kapatılmıştı.

News Code 1896375
https://tr.mehrnews.com/news/1896375/

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