Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif'ten Siyonist İsrail'e silah sağlayan ABD'ye tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Siyonist Rejim'e güdümlü füze satışına onay veren ABD yönetiminin kararına tepki gösterdi.

Zarif paylaşımında, "ABD yapımı mühimmatlar masum Filistin halkının üzerine yağarken, Amerika Birleşik Devletleri daha fazla çocuğu tam isabetle vurabilmesi için İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü füzeler sağlıyor.

Aynı zamanda Amerika, BM Güvenlik Konseyi'nin (Filistin hakkında) daha yumşak bir açıklama yapmasını engelliyor. Tüm dünya, İsrail ile destekçilerinin çirkin yüzünü izlemektedir." ifadelerini kullandı.

Velayeti ile Ensarullah Sözcüsü telefonda Yemen'i görüştü

İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile telefonda görüştü.

Yemen'deki son durumun ele alındığı görüşmede Velayeti, "Sayın Seyyid Abdulmelik el-Husi liderliğindeki Ensarullah Hareketi, büyük Yemen halknın uyanış hareketinin ilerleme kaydetmesinde çok önemli bir rol oynamıştır ve bu konuda sorumluluk sahibidir." dedi

Velayeti, "Yemen halkına hizmet sunma hususunda pek çok başarı elde ettiniz. İstenen hedeflere ve daha fazla zafere en kısa sürede ulaşmanızı temenni ederiz.” ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Direniş Ekseni'ni destekleme konusunda kararlı olduğunu belirten Velayeti, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin her zaman Direniş Ekseni ile ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptığını hatırlattı.

İran'da 2 milyon 258 bin 46 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 310 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 930 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 77 bin 532'ye vaka sayısı ise 2 milyon 779 bin 415'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 173'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 258 bin 46'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.