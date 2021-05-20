İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 229 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 428 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 77 bin 994'e, vaka sayısı ise 2 milyon 804 bin 632'ye çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 81'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 290 bin 613'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.