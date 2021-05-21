İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 200 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 250 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 78 bin 194'e vaka sayısı ise 2 milyon 815 bin 882'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 15'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 304 bin 824'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.