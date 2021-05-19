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19 May 2021 14:55

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 12 bin 789 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1601'i hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 792 bin 204'e çıktı, 233 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 77 bin 765 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 158'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 272 bin 23'e ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 418 bin 983 oldu.

News Code 1894483
https://tr.mehrnews.com/news/1894483/

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