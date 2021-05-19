İran'da COVID-19 salgınında son durum

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 12 bin 789 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1601'i hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 792 bin 204'e çıktı, 233 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 77 bin 765 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 158'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 272 bin 23'e ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 418 bin 983 oldu.