İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 187 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 5 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 78 bin 381'e vaka sayısı ise 2 milyon 823 bin 887'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 945'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 319 bin 746'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.