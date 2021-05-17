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17 May 2021 14:36

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 14 bin 319 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 2094'ü hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 765 bin 485'e çıktı, 286 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 77 bin 222 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 264'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 242 bin 23'e ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 151 bin 487 oldu.

News Code 1894428
https://tr.mehrnews.com/news/1894428/

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