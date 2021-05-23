İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 216 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 631 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 78 bin 597'ye vaka sayısı ise 2 milyon 832 bin 518'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 855'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 333 bin 789'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.