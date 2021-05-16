İran'dan COVID-19 salgını ile ilgili son açıklama

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 291 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1787'si hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 751 bin 166'ya çıktı, 303 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 76 bin 936 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 337'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 226 bin 122'ye ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 18 bin 878 oldu.