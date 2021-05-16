  1. Toplum
16 May 2021 15:02

İran'dan COVID-19 salgını ile ilgili son açıklama

İran'dan COVID-19 salgını ile ilgili son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 291 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1787'si hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 751 bin 166'ya çıktı, 303 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 76 bin 936 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 337'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 226 bin 122'ye ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 18 bin 878 oldu.

News Code 1894402
https://tr.mehrnews.com/news/1894402/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler