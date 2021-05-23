Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonundan uyuşturucu çıkmadı

Cumhuriyet tarihinin “en büyük uyuşturucu operasyonu” diye açıklandı ancak uyuşturucu çıkmadı. Dosyada gizlilik kararı verildi, kara para operasyonu olduğu anlaşıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak duyurulan “Bataklık” operasyonunda uyuşturucu değil, 70 milyon TL civarında mevduat, 21 milyon TL değerinde döviz ve çok sayıda lüks araç ele geçirildi. Soruşturma kapsamında iş insanı Nevzat Kaya tutuklanmış ancak dört gün sonra tahliye edilmişti. Peker, Kaya için “Soylu’nun oğlu operasyondan kurtarmak için rüşvet istedi” iddiasında bulunmuştu. 11 aydır iddianamesi hazırlanmayan operasyonun soruşturmasında ise gizlilik kararı bulunuyor. Kaya’nın avukatı, “Savcılık bize de bilgi vermiyor, süreci basından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Peker, son videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu” olarak duyurduğu “Bataklık” operasyonuna ilişkin iddialarda bulunmuştu. Peker, Soylu’nun oğlu Engin Soylu’nun zanlılardan Yeniköy Motors’un sahibi Nevzat Kaya’ya 10 gün önce haber verdiğini ve ismini dosyadan çıkarmak için 5 milyon dolar rüşvet isteğini öne sürdü.

11 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 30 Haziran 2020 tarihinde 11 ilde “Bataklık” adı verilen operasyonda 85’i ev, 25’i işyeri olmak üzere toplam 110 ayrı adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Aralarında uyuşturucu kaçakcılığından hükümlü Nejat Daş ve Çetin Gören’in de bulunduğu 74 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün banka hesaplarında 70 milyon TL civarındaki mevduata el konuldu. Ayrıca 21 milyon TL değerinde döviz, Türk Lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makineleri ile 21 adet lüks otomobil ele geçirildi.

Operasyonun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi. Araçlardan bazılarının operasyon kapsamında göz-altına alınan D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeniköy Motors’un sahibi eski Trabzonspor yöneticisi Nevzat Kaya’ya ait olduğu belirtildi. İddiaya göre Kaya, Nejat Daş ve Çetin Gören’e çok sayıda lüks araç satarak kara paranın aklanmasını sağlıyordu. Peker’in “Engin Soylu’nun 5 milyon dolar istediğini” iddia ettiği Nevzat Kaya 6 Temmuz’da 2020’de tutuklandı. Ancak savcılığın itirazı üzerine 4 gün sonra 10 Temmuz 2020’de serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasında 26’sı tutuklu 113 şüphelinin ismi geçerken, henüz iddianame hazırlanmadı.

"Turpun büyüğü heybede"

Bakan Soylu, geçen günlerde TRT ekranlarından yaptığı açıklamada, operasyonda Peker’in iddia ettiği gibi uyuşturucu yakalanmadığını doğruladı. Soylu, “Esrar yakalamadık, suç geliri yakaladık. İşin başındayız şu anda. Soruşturma sürüyor. 2 milyarlık mal varlığı ve para, 17 şirkete kayyum ama bunu 10 ile çarpın. Turpun büyüğü heybede” ifadelerini kullandı. Soylu, Sedat Peker ile uyuşturucu baronu Çetin Gören’in yan yana fotoğrafını göstererek operasyonda Peker’in de yer aldığını belirtti.

"Gizlilik kararı var"

İddialar hakkında Nevzat Kaya’nın avukatı Emrah Güner, iddiaları basından duyduğunu, dosyada gizlilik kararı bulunduğu için kendilerinin de soruşturmaya ilişkin net olarak bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Peker'in iddiaları

Peker’in iddialarına göre Nevzat Kaya, “Bataklık” operasyonundan 10 gün öncesine kadar kendi bindiği arabada Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Soylu’nun ihtisaslı plakasını kullandı. Bu sayede polis denetimlerinde aracı durdurulmadı. Yine Peker’in iddiasına göre Engin Soylu, Kaya’ya operasyondan 10 gün önce haber vererek “Bu ihtisası iptal etmemiz lazım” dedi. İhtisas iptal edildi. Peker, Engin Soylu’nun, Kaya’ya “5 milyon dolar verirsen seni bu dosyanın içinden çıkarabiliriz” teklifinde bulunduğunu, Kaya’nın tutuklanmasının ardından eşinin, Engin Soylu’yu aradığını iddia etti.

Nevzat Kaya kimdir?

Açık oto pazarından Aston Martin distribütörlüğüne...

Nevzat Kaya, 2017 yılında verdiği bir röportajda yükseliş hikayesini anlatıyor. 16 yaşında açık oto pazarında otomobil satarak sektöre giren Kaya'nın hikayesi geçen günlerde büyük yankı uyandıran Kürşat Ayvatoğlu'nu hatırlatıyor. Ardından Opel, Renault ve Peugeot bayiliği yapan Kaya kendi anlatımına göre, bir süre sonra lüks otomobil satışına başlıyor ve Yeniköy Motors’u kuruyor. İthal ettiği markaların arasında Aston Martin’de bulunması nedeniyle bir gün İngiltere’ye giden Nevzat Kaya, bir cuma namazında markanın sahibi olan fonun tepe yöneticisi Arap iş adamı ile tanışıyor. Daha sonra Aston Martin yöneticileri anlaşma imzalayan Kaya, markanın Türkiye distribütörlüğünü aldı.