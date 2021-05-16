Ruhani ile Erdoğan telefonda Filistin'i görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Siyonist Rejim'in Filistin'deki saldırıları ile İran-Türkiye ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Siyonist işgal rejiminin Filistin'de gerçekleştirdiği katliam ve sivil halka yönelik saldırıları konusunda, “Filistin, halen İslam ümmetinin en önemli meselesidir. Filistin'de yapılan cinayetlere karşı çıkmak, masum ve savunmasız Filistin halkına yönelik yapılan acımasız saldırılar ile katliamları bir an önce durdurmak bir zorunluluktur.” dedi.

Ruhani, "İslam ülkeleri, özellikle bölgedeki en önemli ve etkili ülke olan İran ve Türkiye, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların kapasitesini Siyonist Rejim’in yaptığı saldırıları ve cinayetlerine karşı koymak için kullanmalıdır.” ifadesini kullandı.

Suriye ve Yemen dahil olmak üzere bölgesel krizleri çözme konusunda Tahran-Ankara işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bu konudaki işbirliğinin Astana görüşmeleri çerçevesinde devam ettirilmesi krizlerin çözümünü hızlandırmaya yardımcı olabilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşmede, işgal rejimi İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara karşı, Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.

Uluslararası camianın da Siyonist İsrail'e bu saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde bulunmasının zaruri olduğunu ifade etti.