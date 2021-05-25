Sedat Peker'in iddiası sonrası sosyal medyanın yeni gündemi Erkam Yıldırım

AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım'ın, oğlu Erkam Yıldırım'a ilişkin yaptığı "Aralık ayında Venezuela'da ihtiyaç sahiplerine maske ve ve birtakım malzemeler götürdü." açıklaması sosyal medya platformlarının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Zira Venezuela'da aralık ayında günlük ortalama 300-400 arası Covid-19 vakası görülmesi, bu ülkenin pandemiyle mücadelede herhangi bir tıbbi malzeme yardımı ihtiyacı olmadığını gösteriyordu.

Dünya ülkelerine dair günlük Covid-19 verilerinin paylaşıldığı worldometers.info platformuna göre yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Venezuela'da 23 Aralık tarihinde günlük vaka sayısının sadece 196 olduğu görülüyor.

Tarım Bakanlığı 10 bin kilometre uzaklıktaki Venezuela'dan peynir ithalatına izin verdi

Sosyal medyada çokça paylaşılan bir diğer konu da 22 Ağustos 2020 tarihinde Tarım Bakanlığı'nın Venezuela'dan sıfır gümrükle peynir ithalatı için kararname çıkarmış olması.

Zira Türkiye'de 200'ü aşkın çeşit peynir üretiliyor ve kimilerine göre Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığında, navlun giderleri ürünlerin fiyatından çok daha fazla. Tarım Bakanlığı aynı kararnameyle Venezuela'dan ithal edilebilecek ürünler arasında Türkiye'de de üretilen taze peynir, pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu benzeri gıda maddeleri olduğunu duyurmuştu.

Mersin Limanı'na giden muz yüklü gemiden 616 paket kokain çıktı

Bu gelişme sonrası gazeteci Nevşin Mengü, Venezuela'da yayın yapan Ultimas Noticias adlı internet sitesindeki habere dikkat çekerek 2020'nin ekim ayında beyaz peynir paketlerinin içine yerleştirilmiş 108 paket kokain ele geçirildiğini yazdı. Habere göre yakalanan uyuşturucu en az 119 kilogramdı.

Geçtiğimiz günlerde Orta Amerika ülkesi Panama’da yapılan bir narkotik operasyonunda, son durağı Türkiye'nin Mersin Limanı olan gemide muz yüklü bir konteyner içerisinde de 616 paket kokain ele geçirilmişti.

Kokain ticaretinin yeni adresi Kolombiya'dan Venezuela'ya taşındı

Insightcrime.org ve CNN'in birkaç sene önce yaptığı araştırmalara göre Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) Kolombiya'dan uyuşturucu sevkiyatı çok zorlaştığı için, Kolombiya'da üretilen kokain artık 800 kilometre uzunluğundaki sınırdan geçirilerek önce Venezuela'ya, ardından da pervaneli uçaklarla Honduras'a gidiyor.

Söz konusu uçaklar sadece bir kez kullanılıyor ve Honduras kıyılarına iniş yaptıktan sonra yakılarak imha ediliyor.

Peker: 4 ton 900 kilo kokain yakalandıktan sonra yeni güzergah kurmak için Erkam Yıldırım Venezuela'ya gitti

Peker, 7. videosunda, kokain ticaretiyle ilgili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a işaret etmişti. Peker ortaya attığı bu iddiayla ilgili "Bu kokainle ilgili hikayenin gerçeğini anlatayım. Önceden Kolombiya üzerinden geliyordu, en son 4 ton 900 kilo geçen sene 9 Haziran’da yakalandı. Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Eski Başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım Bey. Evet... Bu senenin başında ocak ayında gitti, 4 gün kaldı, şubat ayında gitti, 4 gün kaldı. Karakas Limanı var Venezuela’nın en büyük limanı. Oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor ancak konteyner gemileri Dominik Cumhuriyeti üzerinde durma yapıp o şekilde devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Euronews