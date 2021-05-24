  1. Dünya
  2. Ortadoğu
24 May 2021 14:30

Rusya: Teröristler İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlanıyor

Rusya: Teröristler İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki seçimler öncesinde Heyet Tahrir uş-Şam militanlarının İdlib’de kimyasal saldırı provokasyonu gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, basın toplantısında “Teröristler 23 Mayıs’ta sözde insani yardım örgütü Beyaz Miğferler’in temsilcileriyle birlikte iki kamyonla Cisr eş Şuğur yerleşim birimine altı varil kimyasal götürdüler, bunların klor olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

Karpov, böylelikle militanların Suriye hükümet güçlerinin sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanmasını sağlamayı planladığını ifade etti.

Suriye’de devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1894602
https://tr.mehrnews.com/news/1894602/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler