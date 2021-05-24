İran edebiyatı konulu kitap Türkçe'ye kazandırıldı

Dr. Pouneh Abdullahiferd tarafından hazırlanan ve çağdaş İran edebiyatını anlatan "Modern Fars Şiiri" isimli kitap Türkiye'de basıldı. İran edebiyatıyla ilgili çeşitli makaleler yazan Dr. Pouneh Abdullahiferd'in bu eseri temel kaynaklara dayanarak özen ve dikkatle hazırlanmıştır.

İran edebiyatı

İslam öncesi dönemlere ait eserlerin çoğu kaybolmuş olsa da, yaklaşık 2500 yıllık bir dönemi kapsayan ve tarihi, kültürel, sosyal ve toplumsal gelişmeler çeşitli dönemlerde yaşanan Fars edebiyatı, her zaman Türk okurları etkilemeyi başarmıştır. Dünden bügüne bir çok Fars edebiyatına ait eserler Türkçe'ye çevirilerek Türk okurlara sunulmuştur.