Bakü’de “Firdevsi” adlı etkinlik

İran’ın Bakü’deki Kültür Ataşeliği tarafından dün Fars edebiyatının önde gelen şairi Ebu'l Kâsım-i Firdevsi’nin anısına bir webinar etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe Bakü'deki İran Kültür Ataşesi Gurban Ali Purmarcan, Sa'adi Vakfı'ndan Mesud Hasani ve Bakü Üniversitesi’nden öğretim görevlisi Aygün Alizade konuşmacı olarak katıldı.
İran takvimine göre 25 Ordibehişt günü ülkede Firdevsi’yi anma günü olarak kutlanmaktadır.
İran’da ilk kutlamalar “Firdevsi’nin Bininci Yılı” adıyla 1934 yılından itibaren başlamıştır.
Büyük Fars şairi Firdevsi, 977-1010 yılları arasında İranlıların milli geleneklerini, mitolojilerini, kahramanlık destanlarını ve milliyetçilik duygularını içeren 60.000 beyit civarında hacme sahip Şehnâme isimli destanı kaleme almıştır.
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