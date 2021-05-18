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18 May 2021 17:08

Karabağ'ın yeniden inşa süreci Tebriz'de ele alındı

Karabağ'ın yeniden inşa süreci Tebriz'de ele alındı

Doğu Azerbaycan Vali Yardımcısı Ali Cihangiri, Azerbaycan'ın Tebriz Başkonsolosu Aliyannağı Hüseyinov ile bir araya geldi.

Doğu Azerbaycan Vali Yardımcısı Ali Cihangiri, Azerbaycan'ın Tebriz Başkonsolosu Aliyannağı Hüseyinov ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Ali Cihangiri ise Karabağ'ın yeniden yapılanmasına katılımın bölgesel iletişim ve ekonomik kalkınmanın istikrar kazanmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Cihangiri,Karabağ'ın yeniden inşasında İran şirketlerinin varlığının iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağları genişletmek için uygun bir fırsat olacağının altını çizdi.

Hüseyinov da bu görüşmede, ülkesinin İran'la ekonomik ilişkilerinin yanı sıra kültür, sanat ve turizm gibi alanlardaki ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Hüseyinov, Azerbaycan'ın yabancı firmaların Karabağ bölgesinin yeniden inşa projesine katılması için bir fon ayırdığını dile getirdi.

Karabağ bölgesinde çok sayıda karayolu, demir yolu ve hava ulaşım altyapısının yapım aşamasında olduğunu belirten Hüseyinov bölgede güneş ve hidro enerji yatırımı için de büyük bir kapasite bulunduğunu sözlerine ekledi.

News Code 1894466
https://tr.mehrnews.com/news/1894466/

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