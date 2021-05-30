Peker'den "El Nusra'ya silah gönderildi" iddiası

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, 8. videosunu yayınladı.

Peker, Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peker bu işlemin TSK’den “irticai faaliyetler” nedeniyle atılan askerlerin öncülüğüne kurulan SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından organize edildiğini söyledi.

Giden silahların El Nusra’ya gittiğini söyleyen Peker, “Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT’çılar yolladı” dedi.

Saray'daki ismi işaret etti

Cumhurbaşkanlığı İdari İlişkiler Başkanı Metin Kıratlı’dan bahseden Peker, Adana Demirspor Başkanı ve iktidara yakın işadamı Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’la ilgili dikkat çeken bir iddia öne sürdü.

Peker şunları söyledi:

“Suriye’de ticaret yapmak için onun yanına gideceksiniz. Kaçak ham petrol, çay, şeker, araba. Siz oradan onayı aldıktan sonra Murat Sancak, Ramazan Öztürk’e yolluyorlar. Onların da onayı geçtikten sonra. El Nusra’nın iktisat sorumlusu var Ebu Abdurrahman. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor.”

Ne olmuştu?

Sedar Peker, 2015 yılında, Suriye’deki iç savaşta, Türkmen Dağı bölgesinde Türkmenlere 4 TIR yardım göndermişti. Tırlarda askeri teçhizat, çok sayıda silah vardı. TIR’ların üzerinde “Bayır Bucak Türkmenlerine Sedat Peker’den destek konvoyu” yazıyordu.

Kaynak: Cumhuriyet