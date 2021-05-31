Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Tahran-Bakü ilişkileri daha çok geliştirilecek

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Azerbaycan Milli Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı ve bir iş heyeti ile İran'da bulunan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Zengene, “İran-Azerbaycan ilişkileri son yıllarda başta Hazar Denizi'ndeki ortak sahaların geliştirilmesi olmak üzere petrol, doğalgaz ve enerji sektörlerinde iyi seviyede gelişmiştir" dedi.

Yaptırımlardan kaynaklı dış baskılar nedeniyle bazı anlaşmaların uygulanamadığına dikkati çeken Zengene, iki ülke liderlerinin ilgisi sayesine bu ilişkilerin güçleneceğine inandıklarını belirtti.

Zengene ayrıca, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesini vurguladı.

İran'ın kuzeybatısında iki terörist etkisiz hale getirildi

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece Devrim Muhafızları askerleri ile Piranşehr sınırından ülkeye sızmaya çalışan bir terör çetesi arasında çatışma çıktı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca terör çetesine ait bir miktar silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 198 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 876 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 79 bin 939'a vaka sayısı ise 2 milyon 902 bin 94'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 219'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 441 bin 528'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.