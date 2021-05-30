  1. Ekonomi
30 May 2021 14:35

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti görevinden alındı

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti görevinden alındı

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları arasında yer alan Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti görevinden alındı.

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları arasında yer alan Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti görevinden alındı.

Himmeti’nin yerine İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkan Yardımcısı  Seyyid Hamid Purmuhammedi’nin atandığı belirtiliyor.

News Code 1894742
https://tr.mehrnews.com/news/1894742/

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