İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti görevinden alındı

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları arasında yer alan Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti görevinden alındı.
Himmeti’nin yerine İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkan Yardımcısı Seyyid Hamid Purmuhammedi’nin atandığı belirtiliyor.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları arasında yer alan Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti görevinden alındı.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları arasında yer alan Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti görevinden alındı.
Himmeti’nin yerine İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkan Yardımcısı Seyyid Hamid Purmuhammedi’nin atandığı belirtiliyor.
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