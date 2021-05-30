Tahran-Bakü ilişkileri daha çok geliştirilecek

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Azerbaycan Milli Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı ve bir iş heyeti ile İran'da bulunan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Zengene, “İran-Azerbaycan ilişkileri son yıllarda başta Hazar Denizi'ndeki ortak sahaların geliştirilmesi olmak üzere petrol, doğalgaz ve enerji sektörlerinde iyi seviyede gelişmiştir" dedi.

Yaptırımlardan kaynaklı dış baskılar nedeniyle bazı anlaşmaların uygulanamadığına dikkati çeken Zengene, iki ülke liderlerinin ilgisi sayesine bu ilişkilerin güçleneceğine inandıklarını belirtti.

Zengene ayrıca, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesini vurguladı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı da Şahin Mustafayev de bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin yapıcı görüşmelerle gösterilebilecek çeşitli alanlarda önemli ve yakın ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Mustafayev, “Bu alanlardan biri petrol ve gaz sektöründe bazı başarıların elde edildiği işbirliğidir. Ayrıca ortak gaz işbirliği alanında da uzun bir geçmişe sahibiz ve 2004 yılından bu yana Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyduğu gaz İran tarafından temin edilmektedir. Biz bunu takdir ediyoruz” ifadelerinde bulundu.