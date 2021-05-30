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30 May 2021 14:37

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 198 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 876 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 79 bin 939'a vaka sayısı ise 2 milyon 902 bin 94'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 219'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 441 bin 528'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1894743
https://tr.mehrnews.com/news/1894743/

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