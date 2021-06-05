Ermenistan mayın haritasını hala paylaşmıyor

Savaş döneminde çekilen görüntülerde Azerbaycan askerleri işgalden kurtardığı topraklarda mayın temizleme çalışmalarını yürütüyor. Temizlenen mayınlar ise yol kenarlarında yığınla birikmiş halde bulunuyor.

Azerbaycan ordusu 35 binden fazla mayın temizledi

Azerbaycan ordusu kurtarılan topraklarda yaklaşık 100 milyon metrekarelik alanda 35 binden fazla mayın temizledi.

Ateşkesten sonra 120 sivilin ölmesine neden oldu

Ermenistan’ın mayın haritasını paylaşmadığı arazide patlayan mayınlar can almaya devam ediyor. Son olarak iki Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetmişti.10 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin imzalanmasından bu yana 120'den fazla Azerbaycanlı sivil mayınlar yüzünden öldü ya da yaralandı.

Kaynak: Yeniçağ