Almanya, Rusya ve Fransa dışişleri bakanları Karabağ'ı görüştü

"Report.az"da yer alan bilgiye göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna ile Karabağ'daki son durumu ele aldı.

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bakanlar, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki gerginliğin yanı sıra Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü açıklamalardaki hükümlerin uyuglanmasını görüştüler." denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 12 Mayıs'ta Azerbaycan ordusunun Sünik bölgesinin sınır kesimlerinden birinde ‘sınırların netleştirilmesi için’ birtakım çalışmalar gerçekleştirmeye çalıştığını bildirmişti.