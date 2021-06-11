Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla restorasyonu tamamlanan Üsküdar'daki Şehriban Hatun Camii ve Kur'an Kursu ibadete açıldı.

Erdoğan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok liderle bir araya geleceğini söyledi.

'Azerbaycan'a gideceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmenin ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Orada da malum önce Fuzuli'ye gideceğiz. Daha sonra İlham Aliyev kardeşim ile Şuşa'da buluşarak iki ülke olarak aramızda sözleşme imzalayacağız. Bu da Türkiye Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan'dan sonra da Antalya'da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız. Sonrasında da tekrar mesaimize başlayacağız." ifadelerinde bulundu.