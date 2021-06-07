Ermenistan: Laçın ve Kelbecer'e 17 yük arabası mayın yerleştirdik

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Albay Koryun Gumashyan yaptığı bir açıklamada Laçın ve Kelbecer'e 17 yük arabası mayın yerleştirldığını ve bu mayınlar sayesinde bölgede adım atılması imkansız olduğunu söyledi

Gumashyan ayrıca "Biz işimizi iyi yaptık. Azerbaycan esirleri iade etsin biz de mayın tarlalarının haritasını verelim'' dedi.

Ermenistan mayın haritasını hala paylaşmıyor

Savaş döneminde çekilen görüntülerde Azerbaycan askerleri işgalden kurtardığı topraklarda mayın temizleme çalışmalarını yürütüyor. Azerbaycan ordusu kurtarılan topraklarda yaklaşık 100 milyon metrekarelik alanda 35 binden fazla mayın temizledi.

Ermenistan’ın mayın haritasını paylaşmadığı arazide patlayan mayınlar can almaya devam ediyor. Son olarak iki Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetmişti.10 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin imzalanmasından bu yana 120'den fazla Azerbaycanlı sivil mayınlar yüzünden öldü ya da yaralandı.