Azerbaycan, Türkiye ile işbirliğini genişletiyor

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, ülkenin savunma gücünü artırmak için Türkiye ile iş birliğini genişlettiklerini, bu durumun bölgede istikrarın sağlanmasında kilit faktörlerden biri olduğunu söyledi.

Hasanov, Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, kabulde yaptığı konuşmada, Karabağ Savaşı hakkında bilgi verdi, Türkiye'nin bu savaşta verdiği destek için teşekkür etti.

Kaynak: Timetürk