"Rusya, İran'a gelişmiş bir uydu sistemi sağlayacak" iddiası

Rusya’nın İran'a Orta doğu ve ötesindeki potansiyel askeri hedefleri izleme konusunda Tahran'a benzeri görülmemiş, gelişmiş bir uydu sistemi sağlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Washington Post'a konuşan yetkililer, planın İranlılara, İran'ın casusluk yeteneklerini büyük ölçüde artıracağını ve Fars Körfezi petrol rafinerileri ve İsrail askeri üslerinden Irak'taki kışlalara kadar uzanan tesislerin sürekli izlenmesine olanak sağlayacağını ileri sürdü.

Ülkeye yüksek çözünürlüklü bir kamerayla donatılmış Rus yapımı bir Kanopus-V uydusu teslim edileceği iddia edildi.

Kaynak: Borsatek