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11 Haz 2021 09:29

ABD yönetimi birkaç İranlıyı yaptırım listesinden çıkardı

ABD yönetimi birkaç İranlıyı yaptırım listesinden çıkardı

ABD Hazine Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi eski Genel Müdürü Ahmed Kalebani'nin de aralarında bulunduğu 3 şahıs ve 2 şirketi yaptırım listesinden çıkardı.

Sputnik'e göre ABD Hazine Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi eski Genel Müdürü Ahmed Kalebani'nin de aralarında bulunduğu 3 şahıs ve 2 şirketi yaptırım listesinden çıkardı.

Adını vermek istemeyen ABD'li bir yetkili Reuters'e verdiği açıklamada, bu kararın Hazine Bakanlığı tarafından rutin olarak alındığını ve Viyana'daki İran nükleer anlaşması görüşmeleri ile ilgisinin olmadığını iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ve ABD nükleer anlaşmaya geri dönse bile, Tahran'a yönelik yüzlerce yaptırımının yürürlükte kalacağını tahmin ettiğini ileri sürmüştü.

Öye yandan ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile iş birliği içinde Yemen'deki Ensarullah Hareketi'ne milyonlarca dolar finansman sağladıklarını iddia ettiği 7 şahıs ve 4 şirkete yaptırım getirdi.

News Code 1894949
https://tr.mehrnews.com/news/1894949/

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