Zarif'ten ABD'ye: Yön değiştirme zamanı geldi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in İran iddiasına tepki göstererek, “ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı Blinken’ın Trump ve Pompeo’nun başarısız ‘azami baskı’ politikasını gömmeye ve ekonomik terörizmi bir pazarlık aracı olarak kullanmayı bırakmaya hazır olduğu henüz belli olmuş değil." dedi.

Zarif, "İran nükleer anlaşmaya bağlı kaldı. 36. maddesini okumanız yeterli olacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Zarif, ABD yönetimine hitaben yaptığı paylaşımda, “Yön değiştirme zamanı geldi.” diye konuştu.

Antony Blinken, İran’ın nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için daha hazır olmadığını ileri sürmüştü.