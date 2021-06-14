İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 119 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 715 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 217'ye vaka sayısı ise 3 milyon 39 bin 432'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 416'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 666 bin 601'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.