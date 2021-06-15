Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani: Gerginlik ve savaş peşinde değiliz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törenle Savunma Bakanlığı’nın "Dena" adlı yeni yerli muhribi hizmete girdi.

Törende konuşma yapan Ruhani, İran Ordusu hakkında, "Deniz ve Hava Kuvvetleri, savaşın son yılında ABD Ordusu ile doğrudan savaşa giren tek güçtür. Kuvvetlerimiz Fars Körfezi'nde ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri ile karşı karşıya geldi. Ordumuz deneyimlidir ve yaklaşık 33 yıldır karasularımızı koruyor." dedi.

Deniz Kuvvetleri’nin sadece Fars Körfezi ve Umman Denizi’nde görev yapmadığını anlatan Ruhani, “Uluslararası kurallar çerçevesinde tüm okyanuslar İran Donanmasının faaliyet gösterdiği yerdir. Bugün, gemilerimiz Atlantik'i geçiyor ve bir limana yanaşmak zorunda kalmadan uluslararası sularda seyredebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerine seslenen Ruhani, şunları kaydetti:

“Yerli sanayi için nükleer enerji arıyoruz. Avrupa ve ABD, nükleer esndüstirimizin askeri amaçlı olmadığını çok iyi biliyor. Evet, daha yüksek zenginleştirme yapabiliriz, ancak nükleer silah peşinde değiliz. Enerji, tıp endüstrisi ve diğer sektörler için nükleere ihtiyacımız var.”

İran halkının büyük güçlere karşı durabilecek güce sahip olduğunu söyleyen Ruhani, “En büyük yabancı güç olan ABD'ye karşı durduk ve Amerikan insansız hava aracını düşürdük ve üssünü bombaladık. Gerginlik ve savaş peşinde değiliz, ancak dış güçlere de boyun eğmeyeceğiz.” diye konuştu.

İran şanlı şerefli yolunu izlemektedir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Binyamin Netanyahu döneminin bitmesine ilişkin açıklamada bulundu.

12 yıl sonra koltuğu kaybeden Netanyahu’ya gönderme yapan Zarif, "Filistinlilere yönelik uzun bir savaş ve saldırganlık döneminden ve İran’a karşı tehditlerden sonra düşen taraf zalim oldu. Ve Gazze zafer işareti yaparken İran şanlı şerefli yolunu izlemektedir." dedi.

Bakan Zarif, "Şayet ondan sonra gelenler, saldırganlık ve işgalciliğe dayalı bir yapının uzun sürmeyeceğini öğrenebilirler." ifadesini kullandı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 119 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 715 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 217'ye vaka sayısı ise 3 milyon 39 bin 432'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 416'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 666 bin 601'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.