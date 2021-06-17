İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 139 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 291 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 619'a vaka sayısı ise 3 milyon 70 bin 426'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 329'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 708 bin 743'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.