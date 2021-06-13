İran'da 2 milyon 652 bin 792 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 187 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 195 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 98'e vaka sayısı ise 3 milyon 28 bin 667'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 445'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 652 bin 792'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.