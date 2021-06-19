ABD'nin Rusya Büyükelçisi: Yakında Moskova'ya dönüyorum

Sputnik'te yer alan habere göre, Nisan ayında istişareler için çağrıldığı Washington'da bulunan ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, yakın bir zamanda Moskova'ya döneceğini belirtti.

Sullivan’ın ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yayınlanan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Önemli bir zirvenin ardından, Başkan (Joe) Biden'in Cenevre'de ana hatlarıyla belirlediği stratejik istikrar, insan hakları ve Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişkinin de dahil olduğu direktiflerin uygulanmasında yer alacak Rusya'daki ABD Büyükelçiliği'nin güçlü ekibine başkanlık etmek üzere yakın bir zamanda Moskova'ya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov ve ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, daha önce istişareler için ülkelerine dönmüşlerdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile Cenevre'de yaptığı görüşmenin ardından, Rus ve ABD büyükelçilerinin görevlerine geri döneceklerini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un önümüzdeki hafta Washington'a döneceğini açıklamıştı.