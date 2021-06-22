'Biden'ın akıl sağlığından endişeliyiz'

ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığının gerilediğini ve unutkanlığının son 18 ayda giderek daha görünür hale geldiğini savunan 14 parlamenter, "Şu anki bilişsel durumunuzdan dolayı endişeliyiz. Amerikalılar başkanlarına tam bir güven duymalı. Devlet Başkanı ve Başkomutan olarak görevini yerine getirip getiremediğini bilmeyi hak ediyorlar. Seçilen en üst düzey liderin akıl sağlığı kapasitesine dair tam bir şeffaflığı hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Mektupta Biden'ın savunma bakanının ismini ya da Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin girişini unuttuğu belirtilerek "Okul çağındaki birçok çocuk bu meşhur yurtsever dizeyi ezbere okuyabilir ama sen okuyamıyorsun" denildi. Ayrıca eski Başkan Trump'ın bilişsel testinin "mükemmel" çıktığı da kaydedildi.

Trump döneminde Beyaz Saray doktoru olan ve sonrasında kongreye seçilen Jackson, 2018'de yapılan bilişsel muayene sonucunda eski başkanın zihinsel yeteneklerinde anormal bir belirtiye rastlanmadığını ve sağlığının mükemmel olduğunu belirtmişti.

Trump da, geçen kasımda yenilgiye uğradığı başkanlık seçimleri öncesinde, "bunak" olarak nitelediği rakibi Biden'ın akıl sağlığı açısından göreve uygun olmadığını ve bilişsel test yaptırması gerektiğini öne sürmüştü.

ABD'nin en yaşlı başkanı

Martta Air Force One uçağının merdivenlerinde birkaç defa sendeleyen 78 yaşındaki Biden'ın sağlık durumuna dair iddialar bir süredir gündemde. Bu olayın ardından sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyleyen Biden'ın son dönemde birçok konuşmasında isimleri karıştırması ya da unutması basına yansıdı. Gaflarıyla, bazen yolları, ülkeleri ve isimleri karıştırmasıyla öne çıkan Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı...

Biden'ın gelecek aylarda yaptıracağı fiziksel test sonuçları açıklanacak. Başkanların sağlık durumunu takip eden Illinois Üniversitesi'nden halk sağlığı profesörü Stuart Jay Olshansky, Biden'ın sağlığının ve aile geçmişinin başkanın 97 yaşına kadar yaşayabileceğine işaret ettiğini söylüyor.

Kaynak: Haber global