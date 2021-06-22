Ayetullah Reisi döneminde dış politikamız dinamik olacak

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahiyan, CNN'e verdiği demeçte, İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbarim Reisi ve gelecekteki hükümetinin dış politikası hakkında açıklama yaptı.

Emir Abdullahiyan, Ayetullah Reisi’nin cumhurbaşkanlığı dönemide İran hükümetinin dış politikasının dinamik, mantıklı ve İran'ın her alanda çıkarlarına hizmet edebilecek bir söyleme dayalı olacağını söyledi.

Emir Abdullahiyan, Ayetullah Reisi döneminde İran ile ABD arasındaki ilişkilere ilişkin bir soruya, “ABD her zaman fırsatları kaçırdı. İran'la ilişkilerin nasıl olması gerektiğine karar vermek Amerikan tarafının davranışına bağlıdır” ifadesini kullandı.

Trump ve Biden yönetimleri arasındaki farklara değinen Emir Abdullahiyan, “Biden, nükleer anlaşmaya dönmek istiyor; ancak bölgesel veya füze meselelerini bu konuya dahil etmemeli, nükleer anlaşmaya odaklanmalı ve ona geri dönmeyi taahhüt etmelidir” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, Viyana görüşmelerinin sonucuyla ilgili olarak, “Bu görüşmeler İran’ın haklarının sağlanması ve karşı tarafın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi durumunda yürürlüğe girecek” şeklinde konuştu.