  1. Toplum
22 Haz 2021 14:35

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 116 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 716 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83 bin 217'ye vaka sayısı ise 3 milyon 117 bin 336'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 249'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 771 bin 705'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1895280
https://tr.mehrnews.com/news/1895280/

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