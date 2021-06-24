Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD'nin internet sitelerimize el koymasını yasal yollarla takip edeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran merkezli sitelere ABD tarafından el konulmasına tepki göstererek, bunu ABD'nin küresel ifade özgürlüğünü baltalamaya ve medya alanındaki bağımsız sesleri susturmaya yönelik sistematik bir girişimi olarak nitelendirdi.

Washington tarafından bu çifte standartların sürdürülmesinin utanç verici olduğunu belirten Hatipzade, “ABD yönetimi tam olarak önceki yönetimin yolunu izlemektedir ve bunun Washington için yenilgiden başka bir sonucu olmayacaktır.” dedi.

Hatipzade sözlerine “İran, bu yasadışı ve zorbalık eylemini yasal yollardan takip edecek” ifadesini ekledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu'na yapılan sabotaj eylemi başarısız kaldı

İran’ın Alborz eyaletinde dün sabah İran Atom Enerjisi Kurumu’na ait bir binaya sabotaj eylemi düzenlendi.

Olaya ilişkin Mehr'e konuşan bir kaynak, quadcopter (drone) ile yapılan sabotaj eyelminin önlendiğini belirterek, quadcopter'in düşürüldüğünü söyledi.

İran medyasına göre olayda herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi.

Tahran'dan ABD'nin İran merkezli sitelere el koymasına tepki

ABD’nin İran merkezli sitelere el koymasına tepki gösteren İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği'nden bir yetkili, bunu “yasadışı ve zorbalık eylemi” olarak nitelendirerek, “ABD’nin bu eylemi ifade özgürlüğünü kısıtlama çabasının bir örneğidir” dedi.

İran'da 2 milyon 784 bin 14 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 59 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83 bin 329'a vaka sayısı ise 3 milyon 128 bin 395'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 236'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 784 bin 14'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.